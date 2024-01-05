«Сантос» близок к аренде Педриньо, переговоры с «Локо» продвинулись

Бразильский «Сантос» в ближайшие дни объявит об аренде нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэла (Педриньо). Об этом сообщил Globo Esporte.

По информации источника, переговоры в последние дни продвинулись. Футболист в субботу, 6 января, пройдёт медицинское обследование в бразильском клубе. Срок арендного соглашения будет рассчитан до окончания 2024 года.

До этого бразилец выступал на правах аренды за «Америку Минейро», соглашение с которой завершилось в декабре 2023 года. Ранее сообшалось, что болельщики «Сантоса» вынудили руководство клуба отказаться от аренды Педриньо из-за истории с обвинениями в домашнем насилии от девушки.

Напомним, Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» осенью 2022 года.