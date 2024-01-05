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Форвард «Зенита» Сергеев назвал самого бесячего защитника РПЛ

Форвард «Зенита» Сергеев назвал самого бесячего защитника РПЛ
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о самом бесячем защитнике в Российской Премьер-Лиге.

«Самый бесячий защитник? Пфф. Это подумать надо, не попадались такие ещё. Нуралы Алип? Нурик! (смеётся)», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Иван Сергеев провёл 15 матчей, в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету семь игр и пять голов в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.

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