Анчелотти рассказал, как Винисиусу удалось быстро восстановиться после травмы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, благодаря чему крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор смог восстановиться от травмы мышцы бедра раньше прогнозируемых сроков.

«Это всё благодаря его серьёзному подходу к восстановлению, профессионализму и той работе, которую он проделал вместе с физиотерапевтами», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Винисиус получил травму во время ноябрьского матча сборной Бразилии с колумбийской национальной командой (2:1), который проходил в рамках южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Изначально прогнозировалось, что 23-летний игрок восстановится к середине января 2024 года, однако уже в конце декабря бразилец заявил, что он готов принимать участие в матчах.

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