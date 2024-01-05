Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти рассказал, как Винисиусу удалось быстро восстановиться после травмы

Анчелотти рассказал, как Винисиусу удалось быстро восстановиться после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, благодаря чему крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор смог восстановиться от травмы мышцы бедра раньше прогнозируемых сроков.

«Это всё благодаря его серьёзному подходу к восстановлению, профессионализму и той работе, которую он проделал вместе с физиотерапевтами», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Винисиус получил травму во время ноябрьского матча сборной Бразилии с колумбийской национальной командой (2:1), который проходил в рамках южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Изначально прогнозировалось, что 23-летний игрок восстановится к середине января 2024 года, однако уже в конце декабря бразилец заявил, что он готов принимать участие в матчах.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Анчелотти: желаю Рамосу завершить карьеру наилучшим образом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android