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Анчелотти: желаю Рамосу завершить карьеру наилучшим образом

Анчелотти: желаю Рамосу завершить карьеру наилучшим образом
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о центральном защитнике «Севильи» Серхио Рамосе, который ранее выступал за «сливочных».

«Серхио вызывает у меня особую привязанность, и я желаю ему завершить свою карьеру наилучшим образом. Он сделает это, потому что он профессионал, серьёзный и смелый человек», — приводит слова Анчелотти издание Mundo Deportivo.

Напомним, Рамос перешёл в «Севилью» в сентябре 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне Рамос провёл за «Севилью» 10 матчей в чемпионате Испании, в которых записал в свой актив один гол. На данный момент «Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 16 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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