Тренер «Атлетико» Симеоне: трансферы? Мы говорим «Добро пожаловать!» всем новичкам

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о том, планируют ли «матрасники» усиливаться в период текущего трансферного окна.

«Я считаю, что мы достаточно хорошо укомплектованы. Безусловно, мы говорим «Добро пожаловать!» всем игрокам, которые готовы прийти в наш клуб и усилить его. Мы обсудили с руководством, что они думают на этот счёт. Возможно, нам придётся выплатить команде компенсацию», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает в испанском «Хетафе».

После 19 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 38 очков и занимает пятое место.

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