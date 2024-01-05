Карло Анчелотти: для «Реала» важно защитить статус победителей Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал об амбициях «сливочных» в Кубке Испании в преддверии их очного матча в 1/16 этого турнира с «Арандиной», который состоится завтра, 6 января.

«Мы действующие победители этого турнира, и это соревнование подарило нам много счастья в прошлом году. Мы постараемся выиграть его вновь. Мы начнём завтра и попытаемся сделать всё возможное. Надеюсь, у нас получится показать наш лучший уровень. Я очень уверен в себе. Команда настроена, мотивирована и сосредоточена на матче», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, подопечные Анчелотти сыграют с «Арандиной» в 23:30 мск. Соперник «Реала» представляет четвёртый дивизион испанского футбола.