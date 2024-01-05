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«Относимся как к игре Премьер-лиги». Тренер «Челси» Почеттино — о матче с «Престоном»

«Относимся как к игре Премьер-лиги». Тренер «Челси» Почеттино — о матче с «Престоном»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 1/32 финала Кубка Англии с «Престон Норт Энд». Встреча состоится завтра, 6 января. Начало игры — в 20:30 мск.

Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Престон Норт Энд
Престон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы относимся к этому матчу как к игре Премьер-лиги. Мы полностью уважаем «Престон», и завтра вы увидите, что мы собираемся выпустить 11 игроков в стартовом составе, которые, как мы надеемся, гарантируют уровень.

Кубок лиги и Кубок Англии — это два турнира, в которых нам нужно постараться продвинуться далеко. Но перед этим нам нужно шаг за шагом выстраивать движение, и первый шаг будет завтра.

Конечно, это действительно важное соревнование для нас, потому что мы не участвуем в еврокубках, а в Премьер-лиге мы находимся в таком положении, когда нам нужно сильно расти и совершенствоваться, если мы хотим играть в Европе в следующем сезоне. Но с помощью Кубка Англии или Кубка лиги мы можем добиться этого.

Мы по-прежнему участвуем во всех трёх соревнованиях, в которых начинали сезон, и хотим участвовать во всех трёх до конца. Мы победители, мы хотим побеждать. Нам нужно работать всё больше и больше, этого никогда не бывает достаточно», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

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