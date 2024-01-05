Экс-тренер «Краснодара» Сторожук: Ахметов принял верное решение, перейдя в «Зенит»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «быков» Ильзата Ахметова в санкт-петербургский «Зенит».

«Для меня переход Ахметова в «Зенит» стал неожиданностью. Но я думаю, что это было взвешенное и обоюдное решение. И Ильзат, и «Краснодар» всё обдумали и приняли, уверен, правильное решение. Игрок он сильный, в «Краснодаре» действовал успешно. Я думаю, что с таким же качеством он продолжит это делать и в «Зените», чего я ему желаю.

Россияне в «Зените» тормозят в своём развитии? Понимаю, о чём вы говорите. Иностранцы в «Зените» действительно сильные. Но Ильзат — парень амбициозный, я почувствовал это по совместной работе. Думаю, в «Зените» он будет это доказывать. А как он доказывает, я видел собственными глазами.

«Зенит» — самый топовый клуб нашего чемпионата на данный момент. Не стал бы расценивать ситуацию так, что Ахметов перешёл из первой команды во вторую. Вся борьба ещё впереди», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев отметил, что говорить о выкупе сине-бело-голубыми Ахметова является преждевременным. По имеющейся на текущий момент информации, Ахметов обойдётся «Зениту» в 100 млн рублей.

В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 21 матче «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 3 млн.