Нападающий «Наполи» может быть продан в клуб из Саудовской Аравии

Саудовский «Аль-Шабаб» активно предпринимает попытки для того, чтобы приобрести крайнего нападающего «Наполи» Маттео Политано. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб предложил за 30-летнего футболиста € 12 млн. В свою очередь, руководство «Наполи» уже инициировало переговорный процесс с Политано о пролонгации его трудового соглашения до 2027 года. Сам футболист настаивает на том, что боссы «Наполи» сообщили ему о готовности продлить с ним контракт до начала Суперкубка Италии, который стартует 18 января.

Напомним, в нынешнем сезоне Политано принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голом и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.