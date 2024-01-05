Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри может пропустить матч Кубка Англии из-за трагедии, произошедшей в его семье

Родри может пропустить матч Кубка Англии из-за трагедии, произошедшей в его семье
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл причину, из-за которой полузащитник «горожан» Родриго Эрнандес может не принять участия в грядущем матче 1/32 Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун», который состоится 7 января.

«К сожалению, вчера в Мадриде скончалась бабушка Родри. Сегодня и завтра его не будет в Англии. Надеюсь, он успеет вернуться к матчу, но семья важнее всего», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд Таун» начнётся в 17:00 мск и пройдёт на домашнем стадионе действующих чемпионов Англии «Этихад (Сити оф Манчестер)».

В нынешнем сезоне Родри принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
Гвардиола рассказал, может ли Де Брёйне изменить стиль своей игры после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android