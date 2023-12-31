В Бразилии почтили память Пеле

В Бразилии провели мероприятия памяти трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле в годовщину его смерти, сообщает AP.

В ходе церемонии под музыку оркестра на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро была сделана проекция футболки сборной Бразилии с 10-м номером и именем Пеле.

Также было озвучено послание, отправленное папой римским Франциском — Пеле был набожным католиком: «Пеле, как стал всемирно известен Эдсон Арантис ду Насименту, несомненно, был атлетом, проявившим в своей жизни все положительные качества спортсмена. Память о «короле футбола» остаётся неизгладимой в сознании многих и стимулирует новые поколения искать в спорте средство для укрепления уз единства между нами».

Другие религиозные церемонии прошли в Музее Пеле в Сантусе и в городе Трес-Корасойнс, где родился Пеле в 1940 году.

Футбольный клуб «Сантос» отдал дань уважения своему бывшему игроку на стадионе «Вила Белмиро», где Эдсон Чолби ду Насименту, один из сыновей Пеле, выпустил в небо 10 белых воздушных шаров из центрального круга.

ФИФА также выразила своё почтение памяти бразильца, выпустив видео ярких моментов игры бразильца с названием «Наследие Пеле будет жить всегда».

Ранее в этом году создатели словаря бразильского варианта португальского языка решили отдать дань уважения Пеле, добавив его имя в качестве прилагательного, которое можно использовать при описании человека, который является «исключительным, несравненным, уникальным».

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни от рака толстой кишки.