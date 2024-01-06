Marca: Хавьер «Чичарито» Эрнандес возвращается в родной клуб из Мексики

Известная испанская газета Marca сообщила о том, что мексиканский нападающий Хавьер «Чичарито» Эрнандес возвращается в родной клуб «Чивас» из Гвадалахары.

Именно из «Чиваса» Эрнандес в 2010 году перешёл в «Манчестер Юнайтед», где он в общей сложности провёл 103 матча и забил 37 голов. В 2014 году он отправился на год в «Реал» Мадрид, после чего играл в «Байере», «Вест Хэме» и «Севилье», где закончилась его европейская карьера.

С 2020 года мексиканец выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В последнее время игрок стал реже попадать в основной состав из-за проблем с травмами. В 2023 году Хавьер принял участие лишь в 12 матчах за калифорнийский клуб.

За сборную Мексики футболист сыграл в 109 матчах и отличился 52 раза.