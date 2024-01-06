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Forbes опубликовал список самых дорогих футбольных клубов мира

Forbes опубликовал список самых дорогих футбольных клубов мира
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Журнал Forbes составил и опубликовал список самых дорогих футбольных клубов мира. Команды оценивались по инфраструктуре, составу и коммерческому состоянию на спортивном рынке.

Первую строчку занял мадридский «Реал», стоимость которого, по мнению экспертов, составляет пять миллиардов 490 миллионов евро. Второе место досталось «Манчестер Юнайтед». Несмотря на настоящий кризис в клубе, его ценность всё ещё высока и составляет пять миллиардов 427 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает «Барселона» – четыре миллиарда 984 миллиона евро.

Стоит отметить, что большинство клубов в топ-10 представляют АПЛ, в то время как ни одна команда из Серии А не вошла в этот рейтинг.

Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии Forbes:

  1. «Реал» – 5,5 млрд
  2. «Манчестер Юнайтед» – 5,4 млрд
  3. «Барселона» – 4,9 млрд
  4. «Ливерпуль» – 4,7 млрд
  5. «Манчестер Сити» – 4,5 млрд
  6. «Бавария» – 4,3 млрд
  7. «ПСЖ» – 3,8 млрд
  8. «Челси» – 2,8 млрд
  9. «Тоттенхэм» – 2,5 млрд
  10. «Арсенал» – 2,4 млрд.
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