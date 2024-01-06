Forbes опубликовал список самых дорогих футбольных клубов мира

Журнал Forbes составил и опубликовал список самых дорогих футбольных клубов мира. Команды оценивались по инфраструктуре, составу и коммерческому состоянию на спортивном рынке.

Первую строчку занял мадридский «Реал», стоимость которого, по мнению экспертов, составляет пять миллиардов 490 миллионов евро. Второе место досталось «Манчестер Юнайтед». Несмотря на настоящий кризис в клубе, его ценность всё ещё высока и составляет пять миллиардов 427 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает «Барселона» – четыре миллиарда 984 миллиона евро.

Стоит отметить, что большинство клубов в топ-10 представляют АПЛ, в то время как ни одна команда из Серии А не вошла в этот рейтинг.

Топ-10 самых дорогих клубов мира по версии Forbes: