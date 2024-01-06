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«Вильярреал» намерен приобрести вингера «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» намерен приобрести вингера «Манчестер Юнайтед»
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Руководство «Вильярреала» подготавливает трансферное предложение для «Манчестер Юнайтед» по вингеру Факундо Пельистри. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «жёлтая субмарина» намерена осуществить покупку 22-летнего футболиста в течение текущего месяца, пока открыто трансферное окно. Подчёркивается, что вероятность успеха этой сделки крайне велика, поскольку за три года нахождения в «Манчестер Юнайтед» уругваец так и не смог закрепиться в основном составе манкунианцев.

Напомним, в нынешнем сезоне Пельистри принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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