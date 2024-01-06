«Вильярреал» намерен приобрести вингера «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Вильярреала» подготавливает трансферное предложение для «Манчестер Юнайтед» по вингеру Факундо Пельистри. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «жёлтая субмарина» намерена осуществить покупку 22-летнего футболиста в течение текущего месяца, пока открыто трансферное окно. Подчёркивается, что вероятность успеха этой сделки крайне велика, поскольку за три года нахождения в «Манчестер Юнайтед» уругваец так и не смог закрепиться в основном составе манкунианцев.

Напомним, в нынешнем сезоне Пельистри принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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