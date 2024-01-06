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Мамаев: лидерство «Краснодара» не удивляет. Если команда находится там, значит, заслужила

Мамаев: лидерство «Краснодара» не удивляет. Если команда находится там, значит, заслужила
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Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает закономерным тот факт, что после первой части чемпионата России «быки» возглавляют турнирную таблицу.

«Удивляет ли лидерство «Краснодара»? Нет, конечно. Почему оно должно удивлять? Чтобы дать какую-то оценку, надо смотреть игры, а я не смотрел. Давать какую-то оценку игре «Краснодара» будет не очень корректно с моей стороны. Но если команда там находится, значит, она этого заслужила. Не просто же так.

«Краснодар» заслужил чемпионство. И не только «Краснодар» — заслуживают все, кто к этому потихонечку идёт. Это вопрос игры, результата и всего остального», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Краснодар» располагается на первой строчке чемпионата России, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайшим преследователем краснодарской команды является санкт-петербургский «Зенит», который после аналогичного количества матчей заработал 36 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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