Пятницкий: интрига в РПЛ есть, но команды на тех местах, на которых и должны быть

Бывший тренер молодёжной команды московского «Спартака» Андрей Пятницкий поделился впечатлениями от первой части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Интрига в РПЛ есть. Запомнился впечатлительный старт «Урала», но потом всё более-менее уравнялось. Сейчас таблица в том состоянии, в котором и должна быть. Те, кто изначально претендовал на первые места — борются. Те, про которых думали, что они будут бороться за выживание — в конце таблицы. Есть группа команд, которые занимают место в середине — они спокойны за своё положение. Были сенсации, но ничего неординарного не произошло», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России на первой строчке расположился «Краснодар», набравший 38 очков. Второе место занимает «Зенит», который заработал 36 очков. Замыкает тройку лидеров РПЛ «Динамо», у которого в активе 32 очка.