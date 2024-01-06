«Его запомнят как крёстного отца бразильского футбола». Инфантино — о смерти Загалло

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной четырёхкратного победителя чемпионатов мира легендарного бразильца Марио Загалло, о которой стало известно сегодня, 6 января.

«С глубокой печалью мы узнаём о кончине одного из по-настоящему великих людей и человека, чьё влияние на чемпионат мира по футболу не имеет себе равных.

Марио Загалло выиграл четыре чемпионата мира по футболу как игрок, а затем и как тренер. Но его наследие невозможно выразить цифрами. Влияние Загалло на футбол, и бразильский футбол в частности, огромно.

В трудные времена Бразилия смотрела на «профессора» как на личность, способную его успокоить, путеводную руку и тактического гения.

Его запомнят как крёстного отца бразильского футбола, а его присутствия будет очень не хватать всем участникам игры, но особенно ФИФА.

Историю чемпионата мира по футболу невозможно рассказать без Марио Загалло.

Я хочу выразить свои искренние соболезнования стране Бразилия, Бразильской футбольной ассоциации, а также его семье и друзьям», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, как игрок сборной Бразилии Загалло выигрывал мировое первенство в 1958 и 1962 годах. В качестве тренера бразильской национальной команды Загалло одерживал победу на чемпионатах мира 1970 и 1994 годов.