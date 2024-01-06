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Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды из-за фото со дня рождения в Дубае

Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды из-за фото со дня рождения в Дубае
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Нападающему «Спартаку» Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае. Об этом сообщает Voetbalzone.

По информации источника, по причине того, что у Нидерландов есть договор об экстрадиции с Объединенными Арабскими Эмиратами в случае, если голландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении нападающего «Спартака» на территории их страны, в отношении Промеса вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.

Напомним, Промес провёл за «Спартак» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей.

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