Квинси Промесу подарили дорогостоящее украшение с бриллиантами, футболист похвастался им

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как нападающий «Спартака» Квинси Промес получает в подарок дорогое ювелирное украшение — это массивная подвеска, усыпанная бриллиантами. Вчера, 4 января, Промесу исполнилось 32 года.

Судя по всему, украшение было создано в рамках коллаборации A Jewellers с брендом Квинси Промеса QP Mask. Ценник ювелирного изделия не уточняется, однако даже по видео становится понятно, что подвеска выглядит очень дорого.

Квинси Промесу подарили дорогостоящее украшение с бриллиантами. Видео:

Промес провёл за «Спартак» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей.