Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дисквалифицированный Айван Тони оформил хет-трик в игре с «Саутгемптоном» U23

Дисквалифицированный Айван Тони оформил хет-трик в игре с «Саутгемптоном» U23
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони отметился тремя забитыми мячами в товарищеском матче с «Саутгемптоном» U23 (5:1). Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает через 10 дней — во вторник, 16 января. Главный тренер «пчёл» Томас Франк готов сразу же активно задействовать форварда, так как другие игроки данного амплуа будут отсутствовать некоторое время (Брайан Мбемо получил травму, а Йоан Висса отправился на Кубок африканских наций. — Прим. «Чемпионата»).

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны лондонских грандов — «Челси» и «Арсенала».

Материалы по теме
«Брентфорд» назначил цену в € 115 млн за Тони, в нём заинтересованы «Челси» и «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android