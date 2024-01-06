Дисквалифицированный Айван Тони оформил хет-трик в игре с «Саутгемптоном» U23

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони отметился тремя забитыми мячами в товарищеском матче с «Саутгемптоном» U23 (5:1). Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает через 10 дней — во вторник, 16 января. Главный тренер «пчёл» Томас Франк готов сразу же активно задействовать форварда, так как другие игроки данного амплуа будут отсутствовать некоторое время (Брайан Мбемо получил травму, а Йоан Висса отправился на Кубок африканских наций. — Прим. «Чемпионата»).

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны лондонских грандов — «Челси» и «Арсенала».