Празднуя гол, игрок «Интера» не заметил, как у него сползли шорты. Фото

Футболист «Интера» Давиде Фраттези попал в курьёзную ситуацию после победного мяча в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (2:1).

Фото: Кадр из трансляции

На 90+3-й минуте Фраттези забил победный гол, после чего побежал праздновать к болельщикам команды. При этом Давиде не заметил, как у него сползли шорты и стали видны трусы. Кроме этого, партнёр по команде Хакан Чалханоглу попытался подтянуть шорты Фраттези.

Фраттези перебрался в «Интер» из «Сассуоло» в качестве аренды. В нынешнем сезоне сыграл за команду 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и тремя голевыми передачами.

На данный момент после 19 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 48 очками. «Верона» находится на 17-м месте с 14 очками. При этом ближайшими преследователями миланцев являются «Ювентус» (43) и «Милан» (36).