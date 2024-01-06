«Интер» не проигрывает 13 матчей Серии А подряд

В субботу, 6 января, «Интер» на домашней арене одолел «Верону» в матче 19-го тура итальянской Серии А — 2:1. Таким образом, «нерадзурри» не знают поражений на протяжении уже 13 матчей чемпионата Италии.

В последний раз в игре Серии А «Интер» уступал 27 сентября. Тогда миланская команда оступилась в матче с «Сассуоло» — 1:2. На данный момент то поражение остаётся единственным для «нерадзурри» в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

На протяжении последующих 13 матчей чемпионата «Интер» обыгрывал такие команды, как «Салернитана» (4:0), «Торино» (3:0), «Рома» (1:0), «Аталанта» (2:1), «Фрозиноне» (2:0), «Наполи» (3:0), «Удинезе» (4:0), «Лацио» (2:0) и «Лечче» (2:0) и «Верона» (2:1). Также подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с «Болоньей» (2:2), «Ювентусом» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

На данный момент «Интер» лидирует в чемпионате Италии, набрав 48 очков после 19 туров. Свой следующий матч команда Индзаги проведёт в субботу, 13 января. Миланцы на выезде сыграют с «Монцей» в рамках 20-го тура чемпионата. Начало игры — в 22:45 мск.