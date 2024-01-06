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Мбаппе рассказал, с какой проблемой столкнулся Лионель Месси в «ПСЖ»

Мбаппе рассказал, с какой проблемой столкнулся Лионель Месси в «ПСЖ»
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25-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о проблеме, с которой столкнулся бывший одноклубник Килиана, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси во времена выступлений за французский клуб.

«Месси заслуживает всяческого уважения. Честно говоря, во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал», — приводит слова Мбаппе Amazon Prime Sport.

Напомним, Месси покинул французский клуб летом 2023 года, став свободным агентом. Вскоре аргентинец перешёл в команду из МЛС. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

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