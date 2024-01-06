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«Аль-Хиляль» намерен заинтересовать Рафинью из «Барселоны» повышенной зарплатой

«Аль-Хиляль» намерен заинтересовать Рафинью из «Барселоны» повышенной зарплатой
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Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья Диас Беллоли может перейти в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 18-кратный чемпион Саудовской Аравии готов переманить бразильского футболиста уже в текущее трансферное окно. «Аль-Хиляль» намерен предложить 27-летнему игроку существенное повышение зарплаты.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В текущем сезоне вингер провёл за сине-гранатовых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Барселоны» расставаться с центральным защитником Рональдом Араухо.

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