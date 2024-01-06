Дмитрий Сычёв назвал лучшего игрока «Локомотива» по итогам первой части сезона

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, какой футболист железнодорожников, по его мнению, проявил себя ярче всего в первой части текущего сезона.

«Мне понравился Максим Глушенков в первой части сезона. Он ярче всех себя проявлял на поле в течение всего сезона. Запомнился именно он в первой части сезона», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 25 матчей в составе московского «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. В данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.