«Жирона» уверенно обыграла «Эльче» и прошла в 1/8 финала Кубка Испании
Поделиться
Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Эльче» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в городе Эльче, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 37-й минуте Дейли Блинд открыл счёт и вывел гостей вперёд.
На 67-й минуте Ян Коуту увеличил преимущество «Жироны».
Обе команды начали путь в Кубке Испании со стадии 1/64 финала. «Жирона» прошла «Сан Роке де Лепе» (2:1) и «Ориэлу», обыграв со счётом 5:2. «Эльче» победила «Эуропу» (2:0) и «Линарес» (3:1).
При этом в 1/8 финала Кубка Испании уже прошли мадридский «Атлетико», который обыграл «Луго» со счётом 3:1, и «Хетафе», одолевший «Эспаньол» (1:0).
Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2024, суббота. 20:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Блинд – 37' 0:2 Коуту – 67'
Комментарии
- 6 января 2024
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:55
-
21:50
-
21:44
-
21:40
-
21:35
-
21:35
-
21:28
-
21:14
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:22
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:55
Партнерский контент