«Чтобы Россия быстрее вернулась». Тренер «Крыльев» Осинькин — о новогодних пожеланиях

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выступил с новогодними пожеланиями для болельщиков российского футбола, в частности для фанатов самарского клуба.

«Болельщикам «Крыльев Советов» огромное спасибо за ту поддержку, которую мы всегда чувствуем. Мы знаем, что наши болельщики всегда рядом, играем для них, желаем им побольше радости вместе с командой. Российскому футболу желаю развиваться, становиться сильнее и чтобы как можно быстрее мы вернулись на международную арену», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.