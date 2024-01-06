Ещенко: если мужики посылают за пивом, то это не значит, что они не уважают тебя

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как раньше относились к тому, что старшие отправляли молодых футболистов за пивом.

«Детство из‑за семейной трагедии получилось очень тяжелым. Это сильно закалило в жизни? На характер точно повлияло.

Любовь к детям тоже оттуда? Наверное. Это и в академии «Спартака» было, и в «Кубани» сегодня. Да и в целом я всегда старался передать опыт молодым парням, которые приходили в мои команды — они же ничего не знали, как вести себя в клубе. Когда я был пацаном во Второй лиге, старшие относились ко мне так же. И если мужики посылают за пивом, то это не значит, что они не уважают тебя, наоборот, показывают: мы в тебя верим, парень (смеется). Вот так и попадали в эту банду: бегали в магазин за пивом, таскали мешки на тренировках. Ничего в этом зазорного нет», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых Ещенко выиграл Российскую Премьер-Лигу. Кроме «Спартака», Ещенко также выступал за «Анжи», московское «Динамо», «Кубань», «Локомотив», «Волгу» и «Химки». С июля 2023 года и по сегодняшний день Ещенко работает в «Кубани» в качестве руководителя программы развития молодёжного футбола.