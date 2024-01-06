Ещенко предположил, в каком случае «Анжи» мог бы избежать распродажи звёздных игроков

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что, по его мнению, «Анжи» мог бы избежать распродажи своих звёздных футболистов в том случае, если бы нападающий Александр Кокорин не получил травму и помог команде побеждать в чемпионате.

«Кокорин на месяц пришёл и ушёл. Он же тоже сломался, как и я. Кокора даже сыграть за «Анжи» не успел. Может, если бы он был здоров, мы бы начали выигрывать, и всё с клубом было бы нормально.

Окажись Александр в «Анжи» чуть раньше, смогли бы его звёздные дядьки образумить? Или стало бы ещё хуже? Тяжело сказать. Кокора — хороший человек и футболист, возможно, не до конца раскрылся. Потенциал‑то у него был отличный, поиграл за многие топ‑клубы», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Ещенко был футболистом «Анжи» с 2013 по 2016 год. Александр Кокорин же перешёл в «Анжи» из московского «Динамо» в июле 2013 года, но из‑за травмы не успел сыграть за команду ни одного матча. В августе того же года владелец клуба Сулейман Керимов заявил о сокращении финансирования и распродаже звёздных футболистов, Кокорин вернулся в «Динамо». В данный момент Александр выступает за кипрский «Арис».