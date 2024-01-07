Судья в Кубке Англии показал круглую красную карточку

Главный судья матча 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» Тони Харрингтон показал круглую красную карточку.

Арбитр показал круглую карточку на девятой минуте матча, удалив с поля игрока «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Однако игра в меньшинстве не помешала «волкам» сыграть вничью 1:1.

Главной причиной использования необычной карточки является то, что у некоторых футболистов есть проблемы с различием цветов. Таким образом, даже если у игрока проблемы со зрением, он чётко понимает, что прямоугольная карточка — это жёлтая, а круглая — красная.

Другой причиной является то, чтобы сами судьи не допустили ошибку при удалении игрока, от которого может зависеть исход матча. Поэтому некоторые судьи предпочитают показывать круглую красную карточку, так как её проще отличить от жёлтой, когда достаёшь из кармана.