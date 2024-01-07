«Милан» нацелен на подписание нападающего «Астон Виллы»

Форвард «Астон Виллы» Джон Дуран может перебраться в «Милан». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «россонери» договорились с 20-летним футболистом об условиях личного контракта. Теперь итальянскому клубу предстоят переговоры с руководством «Астон Виллы».

Дуран перешёл в «Астон Виллу» из «Чикаго Файр» минувшим летом за € 16,64 млн. В текущем сезоне форвард провёл за бирмингемцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее сообщалось о возможном уходе из «Милана» нападающего Оливье Жиру на правах свободного агента.