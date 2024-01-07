Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» нацелен на подписание нападающего «Астон Виллы»

«Милан» нацелен на подписание нападающего «Астон Виллы»
Комментарии

Форвард «Астон Виллы» Джон Дуран может перебраться в «Милан». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «россонери» договорились с 20-летним футболистом об условиях личного контракта. Теперь итальянскому клубу предстоят переговоры с руководством «Астон Виллы».

Дуран перешёл в «Астон Виллу» из «Чикаго Файр» минувшим летом за € 16,64 млн. В текущем сезоне форвард провёл за бирмингемцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее сообщалось о возможном уходе из «Милана» нападающего Оливье Жиру на правах свободного агента.

Материалы по теме
Жиру может уйти из «Милана» на правах свободного агента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android