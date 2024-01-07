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Карло Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в 1/8 финала Кубка Испании

Карло Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в 1/8 финала Кубка Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выходе своей команды в 1/8 финала Кубка Испании после гостевой победы над «Арандиной» из четвёртой лиги (3:1).

«Этот матч не был сложным, это наша работа. Сегодня была ночь для этого города, чтобы насладиться «Мадридом». Они встретили нас очень хорошо. Клуб был впечатляющим. Мы, короли, празднуем это по-другому, и мы счастливы.

«Арандина» старалась сыграть как можно лучше. В первом тайме у них было больше возможностей, а во втором они немного снизили свой физический уровень. Они предложили сыграть партию, подобную той, которую я бы предложил в другом матче.

В первом тайме мы пропускали довольно много передач на своей половине и много позволяли сопернику, но во втором – всё изменилось. Браим Диас был хорош в завершении и его действия в атаке решили исход матча, но в первом тайме ему не хватало точности в передачах.

В первом тайме Камавинга получил удар по спине, но с ним всё в порядке. Он доступен для следующих игр», – приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, что следующую игру «Реал» проведёт в Суперкубке Испании с «Атлетико». Мадридское дерби состоится 10 января в 22:00 по мск.

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Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2024, суббота. 23:30 МСК
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 54'     0:2 Диас – 55'     0:3 Родриго – 90+1'     1:3 Фернандес – 90+3'    
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