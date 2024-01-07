Карло Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в 1/8 финала Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выходе своей команды в 1/8 финала Кубка Испании после гостевой победы над «Арандиной» из четвёртой лиги (3:1).

«Этот матч не был сложным, это наша работа. Сегодня была ночь для этого города, чтобы насладиться «Мадридом». Они встретили нас очень хорошо. Клуб был впечатляющим. Мы, короли, празднуем это по-другому, и мы счастливы.

«Арандина» старалась сыграть как можно лучше. В первом тайме у них было больше возможностей, а во втором они немного снизили свой физический уровень. Они предложили сыграть партию, подобную той, которую я бы предложил в другом матче.

В первом тайме мы пропускали довольно много передач на своей половине и много позволяли сопернику, но во втором – всё изменилось. Браим Диас был хорош в завершении и его действия в атаке решили исход матча, но в первом тайме ему не хватало точности в передачах.

В первом тайме Камавинга получил удар по спине, но с ним всё в порядке. Он доступен для следующих игр», – приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, что следующую игру «Реал» проведёт в Суперкубке Испании с «Атлетико». Мадридское дерби состоится 10 января в 22:00 по мск.

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