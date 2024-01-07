Тренер «Реала» Анчелотти оценил перспективы «Барселоны» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции после кубковой победы над «Арандиной (3:1) высказался о возможном успехе «Барселоны в нынешнем сезоне.

«Я не люблю оценивать другие команды, но у «Барселоны» всё хорошо, поскольку клуб играет во всех соревнованиях. Они набирают очки в чемпионате, будут играть в плей-офф Лиги Чемпионов, а теперь их ждут матчи в кубке и Суперкубке. Уверяю, «Барса» будет бороться за все титулы», – приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, что сегодня «Барселона» на выезде встретится с командой из четвёртой лиги «Барбастро» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Начало матча в 23:00 по мск. В полуфинале Суперкубка Испании «каталонцы» сыграют с «Осасуной» 11 января в 22:00 по мск.

Отметим, что «Барселона» может встретиться с «Реалом» в эль-классико уже в финале Суперкубка Испании, в случае успехов обеих команд в своих полуфиналах.

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