Генеральный менеджер «Стяуа»: у Коноплянки много желчи, я не верю ни одному слову

Генеральный менедер «Стяуа» Михай Стоица встал на сторону конкурентов в конфликте «ЧФР Клуж» и украинского футболиста Евгения Коноплянки.

«Я не верю ни одному слову Коноплянки. Он все равно получал деньги от ФИФА как легионер. Я считаю, что он врёт сквозь зубы. У Коноплянки много желчи. Говорить, что ЧФР играет в «бей-беги» — я так не думаю. По моему мнению, ЧФР играет не так», — приводит слова Стоицы Orange Sport.

Напомним, Коноплянка обвинил руководство во лжи, а тренера в неуважении и ушёл из клуба. Изначальное соглашение игрока с клубом было рассчитано до 2025 года.

Из-за действий украинца в румынском клубе ввели внутреннее правило, при котором команда имеет право в одностороннем порядке разорвать контракт с игроком, если тот не сыграл более 10 матчей в сезоне.

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