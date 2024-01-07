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Киевское «Динамо» представило список из десяти главных матчей в карьере Лобановского

Пресс-служба киевского «Динамо» опубликовало список из десяти важнейших поединков в карьере Валерия Лобановского в роли футболиста. В субботу, 6 января, легендарному украинскому и советскому тренеру могло бы исполниться 85 лет.

Главные игры Лобановского-игрока:

ЦСК МО (Москва) – Динамо (Киев) – 3:0 – дебют;

«Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва) – 2:2 – первый гол;

Австрия – СССР – 3:1 – дебют в сборной;

«Нефтяник» (Баку) – «Динамо» (Киев) – 0:3 – премьера «сухого листа» (прямой гол с углового);

«Динамо» (Киев) – «Пахтакор» (Ташкент) – 3:1 – игра в чемпионском сезоне;

«Динамо» (Киев) – «Даугава» (Рига) – 3:1 – гол пяткой ;

«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Киев) – 1:4 – принявший участие во всех голах герой матча;

«Динамо» (Киев) – «Крылья Советов» (Куйбышев) – 1:0 – финал Кубка СССР на скамье запасных, последний матч в «Динамо».

«Один из лучших форвардов СССР первой половины 60-х. Индивидуально сильный, отлично владевший дриблингом с изменением ритма и направления движения. Наносил прицельный удар с левой ноги, умело играл головой.

Вошёл в историю советского футбола как блестящий исполнитель угловых ударов. Подкрученный мяч, описав в воздухе широкую дугу, нередко попадал в ворота без чьей-либо помощи», — так описали современники из пресс-службы киевского клуба игру Лобановского.