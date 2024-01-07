«Ливерпуль» стал самым прибыльным клубом АПЛ за три последних сезона

Британское издание LondonWorld составило рейтинг финансовой эффективности клубов АПЛ на базе открытой отчётности за последние три сезона. Из 20 команд лиги положительный баланс за этот период показали пять.

Самым прибыльным клубом высшего дивизиона чемпионата Англии стал «Ливерпуль», доходы которого на отчётном отрезке превысили расходы на 67,1 млн фунтов. В топ-3 вошли также «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли».

Полностью список прибыльных клубов АПЛ выглядит так:

«Ливерпуль»: прибыль в 67,1 млн фунтов стерлингов; «Шеффилд Юнайтед»: прибыль в 46,3 млн фунтов стерлингов; «Бёрнли»: прибыль в 31,9 млн фунтов стерлингов; «Вест Хэм»: прибыль в 25,8 млн фунтов стерлингов; «Тоттенхэм»: прибыль в 2,2 млн фунтов стерлингов.