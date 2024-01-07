Форвард азербайджанского клуба обвинил Transfermarkt в публикации ложных сведений

Украинский нападающий Владислав Кулач, выступающий за азербайджанский клуб «Зиря», обвинил популярный портал Transfermarkt в публикации ложных сведений. Ранее портал представил информацию о том, что Кулач является свободным агентом.

«Мой контракт с «Зирей» действует до конца сезона-2023/2024. Не знаю, почему была опубликована информация о том, что я стал свободным агентом, поскольку на данный момент я игрок «Зири», а то, что написали, – неправда. Например, прямо сейчас я иду на теоретическое занятие, так что не могу долго разговаривать», – приводит слова Кулача Sport.ua.

Напомним, «Зиря» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Портал Transfermarkt известен в футбольной индустрии своими наиболее достоверными сведениями о трансферной стоимости футболистов, суммах за переходы игроков, а также другой статистической информацией.