Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Transfermarkt представил сборную из самых дорогих игроков в возрастной категории U21

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал в своём телеграм-канале сборную из самых дорогих футболистов мира, которые не старше 21 года.

Самым дорогим футболистом в данной сборной стал атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, которого Transfermarkt оценивает в € 180 млн.

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», € 15 млн).

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», € 80 млн), Леви Колвилл («Челси», € 55 млн), Антониу Силва («Бенфика», € 45 млн).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга («Реал», € 90 млн), Гави («Барселона», € 90 млн), Флориан Вирц («Байер», € 100 млн), Джуд Беллингем («Реал», € 180 млн), Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн).

Нападающие: Эван Фергюсон («Брайтон», € 65 млн), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», € 65 млн).

Фото: Телеграм-канал Transfermarkt