90min представил сборную футболистов с истекающими в 2024 году контрактами

Футбольный интернет-портал 90min опубликовал сборную игроков, чьи контракты истекут в 2024 году. В представленную команду вошли четыре футболиста из испанской Ла Лиги (два защитника и два полузащитника), три футболиста из английской Премьер-Лиги (два защитника и полузащитник), а также по два игрока из французской Лиги 1 (голкипер и нападающий) и итальянской Серии А (полузащитник и нападающий).

Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»).

Защитники: Хуан Миранда («Бетис»), Тьяго Силва («Челси»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Лукас Васкес («Реал» Мадрид).

Полузащитники: Тони Кроос («Реал» Мадрид), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал» Лондон), Лука Модрич («Реал» Мадрид).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»).