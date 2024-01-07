Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

90min представил сборную футболистов с истекающими в 2024 году контрактами

90min представил сборную футболистов с истекающими в 2024 году контрактами
Комментарии

Футбольный интернет-портал 90min опубликовал сборную игроков, чьи контракты истекут в 2024 году. В представленную команду вошли четыре футболиста из испанской Ла Лиги (два защитника и два полузащитника), три футболиста из английской Премьер-Лиги (два защитника и полузащитник), а также по два игрока из французской Лиги 1 (голкипер и нападающий) и итальянской Серии А (полузащитник и нападающий).

Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»).

Защитники: Хуан Миранда («Бетис»), Тьяго Силва («Челси»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Лукас Васкес («Реал» Мадрид).

Полузащитники: Тони Кроос («Реал» Мадрид), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал» Лондон), Лука Модрич («Реал» Мадрид).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»).

Материалы по теме
Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков с контрактами до лета 2024 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android