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Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков с контрактами до лета 2024 года

Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков с контрактами до лета 2024 года
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал состав виртуальной сборной из самых дорогих футболистов, чьи контракты истекают летом 2024 года. Суммарная стоимость команды из 11 человек составила € 410 млн. Интернет-портал выбрал схему 4-1-3-2 для данной сборной.

Вратарь: Алекс Мерет («Наполи», € 15 млн).

Защитники: Хуан Миранда («Бетис», € 9 млн), Марио Эрмосо («Атлетико», € 25 млн), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед», € 18 млн), Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед», € 20 млн).

Полузащитники: Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед», € 35 млн), Адриен Рабьо («Ювентус», € 40 млн), Пётр Зелиньски («Наполи», € 30 млн), Даити Камада («Лацио», € 20 млн).

Нападающие: Рафаэл Силва («Бенфика», € 18 млн), Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн).

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