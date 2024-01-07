Гвардиола: не могу найти ни одного человека, который бы не любил Кубок Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о Кубке Англии в преддверии матча «горожан» с «Хаддерсфилд Таун» в этом турнире. Игра пройдёт сегодня, 7 января.

«Вы не найдёте ни одного человека в «Манчестер Сити», который бы не любил Кубок Англии. Даже я, не родившись в этой стране, теперь понимаю, насколько это особенный турнир. Имеющаяся здесь конкуренция, которая начинается с самых низших дивизионов, это невероятно. Например, вы можете сыграть с командами из первой английской лиги», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч 1/32 Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд Таун» начнётся в 17:00 мск. Подопечные Гвардиолы являются действующими победителями этого турнира.