Вернер присоединится к «Тоттенхэму» на следующей неделе — журналист Романо

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер присоединится к лондонскому «Тоттенхэму», где он будет играть на правах полугодичной аренды, в течение следующей недели. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент «шпоры» занимаются подготовкой медицинских тестов, которые нужно будет пройти немецкому нападающему после перехода в клуб.

Напомним, ранее главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе подтвердил намерения Вернера уйти в аренду, поскольку 27-летний футболист хочет иметь игровую практику в преддверии чемпионата мира, который пройдёт в Германии летом.

Также в СМИ появлялась информация, что «Тоттенхэм» получит право на выкуп футболиста за € 15–20 млн.