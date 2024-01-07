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Вернер присоединится к «Тоттенхэму» на следующей неделе — журналист Романо

Вернер присоединится к «Тоттенхэму» на следующей неделе — журналист Романо
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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер присоединится к лондонскому «Тоттенхэму», где он будет играть на правах полугодичной аренды, в течение следующей недели. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент «шпоры» занимаются подготовкой медицинских тестов, которые нужно будет пройти немецкому нападающему после перехода в клуб.

Напомним, ранее главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе подтвердил намерения Вернера уйти в аренду, поскольку 27-летний футболист хочет иметь игровую практику в преддверии чемпионата мира, который пройдёт в Германии летом.

Также в СМИ появлялась информация, что «Тоттенхэм» получит право на выкуп футболиста за € 15–20 млн.

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