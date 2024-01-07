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Тренер «Реала» Анчелотти высказался о состоянии Камавинга и Менди

Тренер «Реала» Анчелотти высказался о состоянии Камавинга и Менди
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился информацией о положении дел французских футболистов команды Эдуарду Камавинга и Ферлана Менди.

«Камавинга получил удар в спину, но с ним всё в порядке. Ферлан Менди тоже вернётся и сыграет в следующем матче», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Эдуарду Камавинга принял участие во вчерашнем матче Кубка Испании с «Арандиной». Француз вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 59-й минуте. Мадридцы одержали победу со счётом 3:1 и прошли в 1/8 финала турнира.

Ферлан Менди пропустил три последних матча из-за травмы.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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