Стало известно, кто помогает новичку «Барселоны» Роке адаптироваться в клубе

С первого дня пребывания нападающего Витора Роке в «Барселоне» вингер сине-гранатовых Рафинья Рафаэл Диас Беллоли стал помогать ему адаптироваться в каталонском клубе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Рафинья оказывает поддержку Роке не только в футбольных вопросах. Именно он дал 18-летнему нападающему рекомендацию о том, где лучше всего арендовать жильё в Барселоне. Кроме того, на протяжении нескольких дней бразильский вингер довозил соотечественника до тренировочной базы каталонского клуба.

Подчёркивается, что в раздевалке «Барселоны» Роке занял место рядом с Рафиньей, который помогает ему коммуницировать с одноклубниками.

Напомним, 5 января Роке был официально представлен в качестве игрока сине-гранатовых. Однако за день до этого, 4 января, 18-летний игрок дебютировал за «Барселону», выйдя на замену в конце второго тайма матча Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (1:2).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.