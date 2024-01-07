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Дмитрий Кузнецов рассказал, какие позиции нужно усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно

Дмитрий Кузнецов рассказал, какие позиции нужно усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить армейцам в зимнее трансферное окно.

«В зимнее трансферное окно ЦСКА нужно приобрести центрального защитника, потому что выбыл Дивеев и неизвестно, когда он наберёт форму. А игра в обороне — основополагающий элемент для любой команды, а уже на защиту накладываются и атакующие действия. Ещё обязательно нужен игрок оборонительного характера в центральную зону. Гаич пока справляется со своими обязанностями, Мухин восстановится. Может быть, ЦСКА ещё не хватает более быстрого и разнообразного нападающего», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В данный момент ЦСКА находится на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 18 проведённых матчей.

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