Дмитрий Кузнецов рассказал, какие позиции нужно усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить армейцам в зимнее трансферное окно.

«В зимнее трансферное окно ЦСКА нужно приобрести центрального защитника, потому что выбыл Дивеев и неизвестно, когда он наберёт форму. А игра в обороне — основополагающий элемент для любой команды, а уже на защиту накладываются и атакующие действия. Ещё обязательно нужен игрок оборонительного характера в центральную зону. Гаич пока справляется со своими обязанностями, Мухин восстановится. Может быть, ЦСКА ещё не хватает более быстрого и разнообразного нападающего», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В данный момент ЦСКА находится на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 18 проведённых матчей.