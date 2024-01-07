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«Милан» обыграл «Эмполи» в гостях и закрепился в тройке лидеров Серии А

«Милан» обыграл «Эмполи» в гостях и закрепился в тройке лидеров Серии А
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Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи. В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик. Затем, на 31-й минуте нападающий «россонери» Оливье Жиру удвоил преимущество своей команды, забив гол с пенальти. На 88-й минуте третий гол гостей забил 19-летний нападающий Шака Траоре.

После 19 туров Серии А «Милан» набрал 39 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Эмполи» заработал 13 очков и расположился на 19-й строчке.

Ближайшем преследователем «Милана» является «Фиорентина», которая после 19 туров чемпионата Италии набрала 33 очка.

Италия - Серия А . 19-й тур
07 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 11'     0:2 Жиру – 31'     0:3 Траоре – 88'    

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «россонери» обыграли «Эмполи» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли в нулевую ничью.

Турнирная таблица Серии А
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