В «Факеле» заявили, что не ведут переговоров с игроком «Ростова» Тугаревым

В воронежском «Факеле» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Ростова» Роману Тугареву.
«Мы заинтересованы в Тугареве? Это слухи. Никаких переговоров с «Ростовом» по Тугареву нет», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее появилась новость о том, что воронежский клуб заинтересован в подписании игрока ростовчан Тугарева.
25-летний россиянин является воспитанником московского «Локомотива», откуда потом отдавался в аренду в «Ростов», а потом был выкуплен южанами, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 168 тыс.
В нынешнем сезоне Тугарев сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока составляет € 900 тыс.