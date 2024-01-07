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В «Факеле» заявили, что не ведут переговоров с игроком «Ростова» Тугаревым

В «Факеле» заявили, что не ведут переговоров с игроком «Ростова» Тугаревым
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В воронежском «Факеле» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Ростова» Роману Тугареву.

«Мы заинтересованы в Тугареве? Это слухи. Никаких переговоров с «Ростовом» по Тугареву нет», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась новость о том, что воронежский клуб заинтересован в подписании игрока ростовчан Тугарева.

25-летний россиянин является воспитанником московского «Локомотива», откуда потом отдавался в аренду в «Ростов», а потом был выкуплен южанами, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 168 тыс.

В нынешнем сезоне Тугарев сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока составляет € 900 тыс.

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