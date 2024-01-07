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Новичок «Наполи» получил прямую красную карточку через четыре минуты после дебюта за клуб

Новичок «Наполи» получил прямую красную карточку через четыре минуты после дебюта за клуб
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Сегодня, 7 января, проходит матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Торино» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт матча — 2:0 в пользу «Торино».

Италия - Серия А . 19-й тур
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Санабрия – 43'     2:0 Влашич – 52'     3:0 Буонджорно – 66'    
Удаления: нет / Маццокки – 50'

В начале второго тайма, на 46-й минуте, на поле появился защитник Паскуале Маццокки, дебютировав в составе «Наполи». Однако уже через четыре минуты (на 50-й минуте) Маццокки получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Напомним, футбольный клуб «Наполи» объявил о переходе защитника «Салернитаны» Паскуале Маццокки 5 января. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл 18 матчей в рамках чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маццокки в € 4 млн.

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