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Тибо Куртуа назвал игрока, который заслужил выиграть приз лучшему футболисту года от ФИФА

Тибо Куртуа назвал игрока, который заслужил выиграть приз лучшему футболисту года от ФИФА
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, кто, по его мнению, заслуживает забрать награду The Best от ФИФА в 2023 году, которая вручается лучшему футболисту года. Напомним, кандидатами на награду являются Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).

«Что я думаю о трех номинантах на звание лучшего игрока ФИФА: Лионеле Месси, Эрлинге Холанде и Килиане Мбаппе? Всегда здорово играть против них. В Лиге чемпионов, например, мне удалось сдержать Холанда, но его партнеры по команде вышли и забили все голы. Мбаппе и Месси тоже фантастические игроки, но я думаю, что Холанд заслуживает выиграть награду больше всего, потому что он выиграл Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и забил огромное количество голов. Так что он заслуживает, хотя двое других тоже забили много голов. Посмотрим», — приводит слова Куртуа официальный сайт ФИФА.

Напомним, церемония вручения футбольной премии The Best FIFA Football Awards 2023 пройдет в Лондоне 15 января 2024 года. В прошлом году награду выиграл Лионель Месси.

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