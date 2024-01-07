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Источник: форвард Долгов покинет «Факел», он не подходит тренеру команды Ташуеву

Источник: форвард Долгов покинет «Факел», он не подходит тренеру команды Ташуеву
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25-летний нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов в ближайшее время (в зимнее трансферное окно) покинет клуб. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Долгов не полетел с воронежской командой на тренировочные сборы в Турцию, так как покинет клуб зимой. Также сообщается, что у Александра есть предложение из РПЛ, а также множество вариантов в топ-клубах Первой Лиги. Отмечается, что Долгов не подходит под философию главного тренера воронежцев Сергея Ташуева, которому в нападении нужны большие нападающие, заточенные на верховую борьбу.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Долгов провёл девять матчей в составе «Факела», в которых отметился лишь одним забитым мячом. В данный момент воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 18 матчей.

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